Coup de tonnerre au PSG : "Mbappé à Paris, c'est fini"

L'international français semble se diriger vers un départ presque devenu inéluctable. Avec le Real Madrid en ligne de mire ?

On ne compte plus les mois qui s'enchaînent avec des rebondissements venus de tout bord dans la saga Kylian Mbappé. Entre les rumeurs d'une prolongation au PSG, son départ du club, la drague du Real Madrid... Quel dénouement pour un tel joueur ?

Si la réponse officielle tombera dans quelques mois, les dernières rumeurs parlent d'un départ définitif de la capitale française. Ses derniers mois au Paris Saint-Germain seraient comptés si on en croit des sources bien informées dans le monde du football.

Mbappé à Paris, c'est fini

"Ca ne suffira pas, la chose est désormais entendue. De toute façon, je l'ai dit et plus les jours passent, plus je le redirai : Mbappé à Paris c'est fini", a lancé Daniel Riolo, journaliste français, dans l'émission After Foot sur RMC.

Mais comme l'a précisé Riolo, il faudra effectivement attendre la fin de saison pour avoir le fin mot de l'histoire et... enfin donner à Florentino Perez le joueur qu'il souhaite depuis tant d'années ?