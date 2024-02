🎥 Wout Faes pensait mener Leicester vers le titre...et puis tout a basculé

Ces dernières années, la Championship n'a pas été avare en dramaturgie et rebondissements en tous genres. Cet exercice va-t-il perpétuer la tradition ?

Relégués en deuxième division l'été dernier, Leicester et Leeds mènent la danse dans l'antichambre de l'élite. Les Foxes sont particulièrement dominants et pouvaient s'offrir douze points d'avance sur leur dauphin et adversaire du soir, à douze journées de la fin.

Tout a d'ailleurs très bien commencé puisqu'après un quart d'heure, Wout Faes a surgi pour exploiter un corner mal négocié par la défense. Leicester a ensuite fait le gros et complètement craqué dans le money time. L'égalisation de Leeds survient à la 80e. Trois minutes plus tard, les locaux renversaient complètement le cours de la partie. Leicester coulait un peu plus dans le temps additionnel avec le but du 3-1.

Good follow up and header from Wout Faes!



Leeds United 0-1 Leicester Citypic.twitter.com/gnriS40JOg — FootColic ⚽️ (@FootColic) February 23, 2024

L'écart entre les deux formations revient donc à six points. Du côté des Foxes, Dennis Praet est resté sur le banc pendant toute la rencontre.