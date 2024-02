Après l'avoir enterré, Milan craint désormais De Ketelaere et change de ton

Demain soir, Charles De Ketelaere retrouve San Siro pour la première depuis son départ par la petite porte de l'AC Milan. Mais le regard des Milanais a déjà changé.

Un transfert à plus de 36 millions pour zéro but et un maigre assist en Serie A : ces chiffres ont tourné partout à Milan pour la première saison de Charles De Ketelaere en Lombardie. La confiance retrouvée, il convient d'également parler de ses statistiques cette saison : 10 buts et 7 assists en 28 matchs avec l'Atalanta, 4 buts et 2 assists sur ses 5 derniers matchs de Serie A.

Le retour à San Siro tombe donc au moment parfait pour le Diable Rouge. A l'aller, CDK avait déjà délivré un assist lors de la victoire 3-2 de l'Atalanta. Et il compte bien marquer une nouvelle fois les esprits chez les Rossoneri.

Charles De Ketelaere à nouveau décisif contre l'AC Milan ?

Stefano Pioli, déjà en poste sur le banc de l'AC l'a saison passée, affirme avoir toujours cru en lui : "Je me souviens des regards quand j’ai dit que Charles était vraiment un grand talent. Et que Maldini et Massara (ex-directeurs de Milan, ndlr) ne s'étaient pas opposés son transfert. Il y a d’innombrables exemples de joueurs qui luttent pendant leurs premiers jours en Italie" explique-t-il, dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws.

Avant de poursuivre : "Gian Piero Gasperini (l'entraîneur de l’Atalanta) fait un bon travail. Nous devons le féliciter pour cela. Il veille à ce que De Ketelaere ait plus d’espace offensivement". Déjà très contesté, Pioli se passerait tout de même volontiers d'une nouvelle masterclass de son ancien protégé.