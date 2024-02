Kevin De Bruyne vers l'Arabie Saoudite ? "C'est sa décision"

Kevin De Bruyne a récemment été concerné par des rumeurs de départ vers l'Arabie Saoudite. Le championnat saoudien est prêt à de grandes folies pour recruter le Diable Rouge.

A un an et demi de la fin de son contrat, De Bruyne décidera-t-il de quitter Manchester City ? Selon les dernières informations, l'Arabie Saoudite aurait bel et bien déposé une offre. Le Diable Rouge pourrait gagner jusqu'à 70 millions d'euros par an.

Chose à laquelle le Belge ne pense absolument pas pour l'instant. Il aurait refusé l'offre, et voudrait terminer sa carrière à Manchester City.

Questionné sur le sujet en conférence de presse, Pep Guardiola ne s'est pas emballé. “L’intérêt des Saoudiens pour Kevin ? C’est une question pour lui. J’aimerais beaucoup qu’il reste. J’ai aussi lu les rumeurs, mais je ne sais pas s’il y a une proposition effective sur la table. Je ne sais même pas si les Saoudiens aimeraient qu’il rejoigne le championnat. J’aimerais qu’il reste ici jusqu’à la fin de sa carrière, mais c’est sa décision.”