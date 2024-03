La coupe est pleine pour Ronny Deila : "Cela ne peut plus continuer"

Ronny Deila affichait la mine des mauvais jours après la rencontre perdue sur le fil à Molde (2-1). L'entraîneur norvégien pointait la naïveté de son équipe.

Être battu à l'extérieur sur un contre de dernière minute : un scénario qui ferait bondir plus d'un entraîneur à l'idée d'aborder le match retour avec une défaite évitable dans les valises. Ronny Deila ne faisait pas exception à la règle en interview d'après-match.

Pour le coach blauw en zwart, encaisser dans les derniers instants n'est pas anodin après les désillusions face à Anderlecht et l'Union Saint-Gilloise dans le money time : "On se concentre peut-être trop dessus et ça reste dans les têtes. Nous avons été naïfs et aurions dû rentrer à Bruges avec le 1-1. Pour le moment, nous perdons tous nos matches dans les arrêts de jeu, cela ne peut pas continuer" déclare-t-il à Sporza.

Mais Ronny Deila ne désespère pas et entend bien rattraper ce but de retard au match retour : "Nous nous sommes compliqués la tâche mais nous avons toujours une belle opportunité de nous qualifier. Je ne m'attendais pas à dominer Molde, qui est un adversaire qu'il faut respecter. Nous devrions être meilleurs qu'eux sur les deux matches. J'espère et je suis convaincu que ce sera le cas". Réponse jeudi prochain au Jan Breydelstadion.