Eden Hazard aurait pu faire une dernière pige dans un club: "Avant d'arrêter, j'ai même pensé à revenir ici mais..."

L'ancien capitaine des Diables Rouges est mis à l'honneur ce dimanche à Lille. Un club qui l'a propulsé vers le top de sa carrière.

Ce dimanche à Lille, on est 100% Eden Hazard puisqu'on célèbre l'ancien Diable Rouge en marge de la rencontre face à Rennes. Avec un programme fou, il sera mis à l'honneur comme il se doit, lui qui a passé pro au LOSC en 2007 avant de quitter le club en 2012 pour rejoindre Chelsea.

Sept ans plus tard, il quittait Londres pour réaliser son rêve en signant au Real Madrid. La suite de l'histoire, tout le monde la connaît et voudrait tant l'oublier quand on regarde ce qui a fait la carrière d'Eden Hazard auparavant.

Eden Hazard aurait pu revenir à Lille

Dans un entretien accordé à la Voix du Nord, l'ancien capitaine des Diables Rouges est revenu sur son aventure dans le Nord de la France : "Du début, quand j’ai 14 ans, à l’année où je pars c’est magnifique. Et je ne parle pas que de football : j’ai découvert un autre pays et une autre culture, même s’il y a beaucoup de points communs avec les Belges", a-t-il confié en évoquant ses premiers trophées, son premier enfant, son premier salaire tout cela à Lille.

Plusieurs fois après l'annonce de sa retraite, les journalistes des quatre coins du globe ont voulu savoir si une dernière pige était possible pour lui dans un autre pays, dans sa Belgique natale ou dans un nouveau club. S'il a, à de multiples reprises, annoncé qu'il ne reviendrait pas sur sa décision, il semblerait qu'un retour au LOSC ait été mentionné.

"Lille était mon club, et je ne me voyais pas avec le maillot d’une autre équipe française. Avant d’arrêter, j’ai même pensé à revenir, Lille m’a tellement donné… Mais c’était trop compliqué, je n’avais juste plus envie."