🎥 Will Still fait du Will Still en interview : "Tu serres les fesses bien fort..."

Reims a réussi à accrocher le Paris Saint-Germain au Parc des Princes dimanche en championnat. Après la rencontre, Will Still a encore donné une interview mémorable.

Dimanche, Reims se rendait au Parc des Princes avec l'optique de peut-être faire trembler l'ogre parisien qui restait sur deux partages de suite.

Et c'est chose faite puisque, même s'il n'y a pas eu de victoire rémoise, le Paris Saint-Germain a enchaîné avec un troisième partage.

Après la rencontre, Will Still a été interrogé par Prime Sports et notamment sur le fait de voir monter au jeu un certain Kylian Mbappé qui avait été mis sur le banc une fois de plus par Luis Enrique.

"Dans les dernières minutes, tu vois les entrées de Randal (Kolo Muani), Kylian (Mbappé) et le petit Dembélé, qu'est-ce que tu te dis ?", a lancé Antoine Kombouaré.

Mbappé monte au jeu, "tu serres les fesses"

"Tu serres les fesses bien fort et t'espères...", a directement lancé Will Still avec le sourire provoquant le rire des consultants en bord de terrain.

"Non je plaisante. Pas grand chose parce qu'on pensait qu'ils allaient débuter la rencontre donc on avait un plan et une idée en tête avant le match", a poursuivi l'entraîneur de Reims.

Au niveau du classement général, le PSG est confortablement assis dans son siège de leader avec dix points d'avance sur... Brest (qui a été battu à Lens samedi). De son côté, le Stade de Reims est neuvième et ne compte que cinq points de retard sur Nice, première équipe qui occupe une place européenne.