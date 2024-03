Reims accroché le PSG mais Will Still en voulait plus : "Si tu es vraiment ambitieux..."

Reims a rapidement mené au Parc des Princes. Les hommes de Will Still ont finalement accroché le partage (2-2).

Au match aller, Reims avait disputé un match courageux mais avait finalement dû rendre les armes face au PSG. Cette fois, les Rémois ont bel et bien accroché les troupes de Luis Enrique qui avaient pourtant marqué deux buts en deux minutes après l'ouverture du score des visiteurs.

A la fin du match, Will Still était partagé entre deux sentiments : "C'est un point hyper intéressant, avec un contenu qui a été intéressant du début à la fin. On a eu un petit moment de flottement après le but que l'on a marqué, malheureusement. On est devenu un peu passif et attentiste. C'est toujours embêtant de prendre un but sur coup de pied arrêté. Mais la réaction après ça et le contenu étaient assez courageux et intéressant" déclare-t-il, dans des propos relayés par L'Equipe.

Avant de poursuivre : "Chapeau aux joueurs d'avoir exécuté le plan de jeu et d'avoir respecté les consignes à la lettre. Je pense que si tu es vraiment ambitieux, tu peux avoir des regrets de ne pas l'avoir remporté ce match. On a peut-être manqué de justesse technique et de calme avec le ballon sur les moments de transition. Mais au-delà de ça, on a vu un équilibre défensif que l'on n'a pas vu depuis assez longtemps à Reims. Il y a des prestations individuelles et une prestation collective qui sont encourageantes pour la suite".