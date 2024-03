Kevin De Bruyne et Jérémy Doku apprennent une très mauvaise nouvelle

Ce dimanche, Manchester City a contraint Liverpool au match nul (1-1). Les Citizens sont 3e de Premier League. Le podium du championnat d'Angleterre se tient en...un point !

Alors que City aborde une phase décisive de la saison, avec la course au titre, la Ligue des Champions et la FA Cup, le club vient d'apprendre la blessure d'Ederson, son gardien titulaire.

Le Brésilien s'est blessé à la cuisse face à Liverpool. Selon la presse anglaise, il est absent pour 3 à 4 semaines. Il devrait manquer la rencontre face à Arsenal le 31 mars prochain contre Arsenal. Pour cette rencontre hautement importante face à concurrent direct, ce devrait être Stefan Ortega titulaire dans les buts. Pour rappel, le gardien a été lié à Anderlecht récemment.

🚨BREAKING: Ederson sidelined for four weeks following the injury he sustained against Liverpool ❌ pic.twitter.com/E5AuWDqrhQ