"Il n'a pas été cohérent" : Axel Witsel révèle les dessous de sa retraite internationale et charge Tedesco

A 35 ans, Axel Witsel affiche une forme olympique avec l'Atletico Madrid. Au point d'amener certains à regretter son absence du noyau des Diables Rouges.

A chaque trêve internationale, le nom d'Axel Witsel revient comme un vieux serpent de mer dans les questions adressées à Domencio Tedesco. Le Liégeois aux 130 sélections a pourtant été clair en annonçant sa retraite internationale après sa non-sélection lors de la première liste de Tedesco.

Il est revenu pour Pickx sur ces mois agités : "Je n'ai aucun regret. Après la Coupe du monde, c'était déjà un peu dans ma tête. Je me suis alors dit que j'attendrais le mois de mars pour rencontrer le nouvel entraîneur. La réunion que j'ai eue avec lui a été très bonne. Il avait de très bonnes idées. Mais quand j'ai quitté la salle, j'ai senti que je ne serais pas dans la sélection en mars. C'est ce qu'il s'est passé".

Witsel n'a pas apprécié ce que lui a dit nouveau sélectionneur : "Ses arguments étaient le manque de rythme et de temps de jeu. La conversation a duré moins de deux minutes. Je n'étais pas d'accord avec ses arguments lorsque j'ai vu la sélection. Il n'a pas été cohérent. J'aurais préféré qu'il me dise qu'il préférait un autre profil au milieu de terrain. Je l'aurais compris et accepté".