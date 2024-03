🎥 Bienvenue en Ecosse : un terrain atypique pour recevoir les Rangers, Philippe Clément regrette d'être le dindon de la farce

La rencontre entre Dundee et les Glasgow Rangers a été remise. Philippe Clément regrettait l'aspect tardif de la décision.

Les Glasgow Rangers n'entreront pas en action contre Dundee cette après-midi. La rencontre a été postposée quelques minutes avant le coup d'envoi.

La pelouse locale a fortement souffert des précipitations qui se sont abattues sur l'Ecosse. Les deux équipes étaient présentes lorsque l'arbitre a inspecté le terrain et l'a déclaré impraticable.

Philippe Clément rejoint parfaitement l'arbitre dans sa décision : "Quand on lance la balle en l'air et qu'elle ne rebondit pas, il n'est pas possible de joueur au football. Jouer sur ce terrain aurait aussi pu causer quelques blessures".

Le terrain de Dundee pointé du doigt

Mais face à ces évidences, l'entraîneur belge regrette que la décision n'ait été prise qu'en dernière minute, alors que les supporters étaient en route et que tout le noyau était déjà arrivé : "Je suis désolé pour les supporters mais aussi pour les joueurs. Nous ne pourrons pas nous entraîner aujourd'hui, ils vont partir en équipe nationale. D'habitude, je trouve toujours du positif, mais pas aujourd'hui".

Un manque de prévoyance couplé à des infrastructures vieillissantes qui agace : "Le championnat doit revoir ses exigences en termes de pelouses. Avec le nombre de matchs disputés sur une saison, il ne sera sans doute plus possible de reporter ce genre de matchs".