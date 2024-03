Le mauvais choix cet hiver ? "Je savais bien que je n'allais pas tout jouer"

Arthur Vermeeren a opté pour un transfert au top européen lors du mercato hivernal, direction l'Atlético Madrid. Mais à choisir, le referait-il ?

Transféré contre 18 millions d'euros cet hiver, Arthur Vermeeren (19 ans) n'a depuis disputé que 83 minutes de jeu pour l'Atlético Madrid. Malgré ce statut de réserviste, il a été repris par Domenico Tedesco pour les amicaux en Irlande et en Angleterre. Mais ne risque-t-il pas de manquer l'Euro 2024 dans ces conditions ?

Tedesco semble en tout cas fan du joueur (lire ici), et Vermeeren lui-même ne regrette pas son choix. "Ca se passe plus ou moins comme je le pensais, car je savais que je n'allais pas tout jouer, qu'il me faudrait un temps d'adaptation", reconnaît la pépite anversoise au micro d'Eleven Sports.

"Je sens que les choses vont de mieux en mieux. Mais je sais aussi que je dois commencer à prouver que je suis prêt", continue Vermeeren. "J'espère que ça ira de mieux en mieux". Depuis son arrivée chez les Colchoneros, Arthur Vermeeren a disputé trois bouts de match.

Vermeeren connaît bien le Barça

Il a notamment été titularisé face au Rayo Vallecano pour ses grands débuts, mais a ensuite été remplacé à la mi-temps. En Ligue des Champions, il est resté sur le banc lors des deux matchs contre l'Inter Milan. Ce dimanche, l'Atlético affronte le FC Barcelone.

L'ancien de l'Antwerp peut peut-être utiliser un bel argument pour convaincre Diego Simeone : en poules de la Champions League, Vermeeren a marqué un but décisif lors de la belle victoire du Great Old face au même Barça...