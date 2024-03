Mats Selz et Divock Origi pleurent, Vincent Kompany sourit et peut vraiment croire à un maintien improbable !

Le club de Mats Selz et Divock Origi a reçu une pénalité de quatre points pour avoir enfreint les règles de rentabilité et de durabilité de la Premier League. Forest est dans la zone rouge, Burnley peut vraiment croire à son maintien.

C'est un véritable coup de tonnerre qui vient de frapper le bas de tableau du championnat d'Angleterre. Selon une information d'abord annoncée par le Guardian, et bientôt confirmée par la Premier League elle-même, Nottingham Forest va recevoir une pénalité de quatre points.

Divock Origi, Mats Selz et Nottingham dans la zone rouge en Premier League

Le club de Mats Selz et Divock Origi a enfreint les règles de rentabilité et de durabilité de la Premier League et se retrouve désormais dans la zone de relégation. En effet, "les clubs de première division anglaise sont autorisés à enregistrer des pertes de 105 millions de livres sur une période de trois ans, mais les pertes autorisées de Forest ont été limitées à 61 millions de livres parce qu'ils ont passé deux années de cette période en Championship", poursuit le média anglais.

De son côté, Nottingham Forest a admis l'infraction, mais s'est défendu. "Le club a reçu une offre de 30 millions de livres de Brentford au début de l'été dernier pour Brennan Johnson, jeune promesse du football anglais âgée de 22 ans, mais l'attaquant n'a pas voulu bouger et Forest a estimé qu'il pourrait obtenir plus d'argent pour sa star s'il attendait au-delà de la date limite du 30 juin 2023".

"Johnson a été vendu pour 47,5 millions de livres à Tottenham en septembre, mais un panel indépendant n'a pas accepté cette défense", conclut le Guardian, qui précise que l'argent gagné grâce à la vente de Johnson, un produit de l'académie, étant comptabilisé comme un bénéfice, le club a fait valoir que son approche avait pour but de le rendre plus durable.

Vincent Kompany et Burnley à cinq points du sauvetage

Nottingham Forest pourrait aller en appel de cette décision, mais d'ici là, Vincent Kompany et Burnley se retrouvent à cinq longueurs seulement du sauvetage. Un miracle pour des Clarets qui n'ont gagné que quatre fois en vingt-neuf rencontres de championnat. De son côté, c'est Forest qui est dans la zone rouge avec 21 points, soit un de moins que Luton Town.