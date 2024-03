Surréaliste : Fenerbahçe menace... de quitter le championnat turc suite aux événements fous contre Trabzonspor !

Les images d'échauffourées à la fin de Trabzonspor-Fenerbahçe ont fait le tour du monde. Et ces événements pourraient avoir des conséquences majeures : le club stambouliote menace désormais de quitter le championnat !

Alors qu'un but de Michy Batshuayi avait offert la victoire à Fenerbahçe sur la pelouse de Trabzonspor (2-3), ce sont les scènes d'après-match qui ont fait le tour du monde. Des supporters de Trabzonspor sont en effet montés sur la pelouse pour en découdre avec les joueurs adverses, et des échauffourées ont éclaté. On a même vu Batshuayi asséner un beau coup de pied retourné à un supporter adverse (voir ici).

La situation était cependant loin d'être drôle, et même la FIFA a publié un communiqué ce lundi pour condamner ces scènes de violence. Désormais, le Fenerbahçe a également réagi et a émis des menaces surprenantes.

Ainsi, le club d'Istanbul a annoncé tenir une Assemblée générale extraordinaire le 2 avril prochain, lors de laquelle seront évaluées les actions potentielles, y compris "le retrait de la Süper Lig, sur base des événements qui se sont produits dans le match du 17 mars 2024 et les événements récents dans le football turc".

Une menace surprenante, qui réclame donc certainement que soient prises des sanctions exemplaires à l'encontre de Trabzonspor. La FIFA avait également assuré de son côté que les responsables seraient poursuivis.