Batshuayi reconverti en combattant de MMA, des images surréalistes : même la FIFA s'en mêle !

Le chaos qui a éclaté au coup de sifflet final de Trabzonspor-Fenerbahçe était absolument surréaliste, même selon les standards du championnat de Turquie, où tout peut arriver. Des supporters de Trabzon sont montés sur le terrain pour s'en prendre aux joueurs adverses, qui ont répliqué.

Les images sont surréalistes : on voit ainsi un supporter de Trabzonspor passé à tabac par plusieurs joueurs de Fenerbahçe, un supporter menacer un joueur en brandissant un poteau de corner... ou encore Michy Batshuayi asséner un coup de pied retourné à un hooligan adverse.

Sans surprise, la FIFA ne peut pas laisser passer de tels faits. L'organisation internationale a officiellement réagi via un communiqué cinglant : "La violence à laquelle nous avons assisté après le match de Süper Lig entre Trabzonspor et Fenerbahçe est absolument inacceptable et n'a pas sa place dans notre société".

Gianni Infantino assure ainsi qu'il a contacté les autorités compétentes afin que les coupables des "événements choquants" à Trabzon soient punis. Cela ne devrait pas traîner : douze supporters ont déjà été arrêtés, a confirmé le ministre turc de l'intérieur, Ali Yerlikaya.

Statement from FIFA President Gianni Infantino following incidents in Turkey over the weekend:



“The violence witnessed after the Turkish Süper Lig match between Trabzonspor and Fenerbahçe is absolutely unacceptable - on or off the field, it has no place in our sport or society.… pic.twitter.com/Eupss7BBn9