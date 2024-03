Un petit nouveau chez les Espoirs belges, qui profite de la blessure d'un titulaire potentiel

Décidément, Ignace Van der Brempt (21 ans) n'est pas verni. Le latéral de Hambourg avait déjà manqué les deux derniers matchs des Espoirs en raison d'une blessure musculaire, et sera de nouveau absent pour les matchs à venir contre Malte et l'Espagne.

Van der Brempt, qui compte 4 passes décisives en 2.Bundesliga cette saison, est habituellement titulaire au sein des U21 de Gill Swerts. En son absence, Hugo Siquet avait été titularisé. Les Espoirs, cependant, s'étaient inclinés contre l'Ecosse (0-2) avant de partager face à l'Espagne (1-1).

Pour le remplacer numériquement, Swerts a fait appel à un nouveau venu : Bram Lagae (20 ans). Produit du centre de formation de La Gantoise, Lagae est prêté depuis cette année à l'USL Dunkerque, en Ligue 2. Il s'y est immédiatement imposé en tant que titulaire en défense centrale. Lagae n'est en effet pas un arrière droit mais un pur défenseur central, poste qu'occupe aussi occasionnellement Van der Brempt en sélection.

Bram Lagae a déjà reçu l'opportunité de disputer quelques matchs en JPL pour Gand (2 cette saison, ainsi que deux matchs de Conference League), mais évoluait le reste du temps en Nationale 1, avec les U23 gantois.

