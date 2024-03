Openda, Batshuayi ou...une surprise ? Quand Lukaku disparait, qui reprend le flambeau ?

La Belgique jouera deux rencontres amicales, face à l'Irlande (23 mars) puis l'Angleterre (26 mars). Les Diables Rouges ont appris qu'ils seront, au moins pour la première rencontre, sans leur meilleur buteur Romelu Lukaku.

Meilleur buteur de l'Histoire des Diables Rouges, Romelu Lukaku ne laisse que des miettes à ses concurrents depuis plus de 10 ans. Même quand il semble hors-forme ou patauge en club, il s'offre des prestations de haut vol en sélection nationale.

La preuve encore lors de cette année écoulée, la première sous l'ère Tedesco : 15 buts en 9 matchs. Un total monstrueux qui expliquerait à lui tout seul sa suprématie dans la hiérarchie en attaque.

Le moment pour Lois Openda ?

Sauf que Lukaku ne sera pas là contre l'Irlande et (très probablement) pas contre l'Angleterre. La question est alors la suivante : à qui profitera cette absence ?

Forcément, les regards se tournent directement vers Lois Openda. Auteur d'une superbe saison avec Leipzig (23 buts et 4 assists en 37 matchs), l'attaquant de 24 ans n'a presque jamais eu l'occasion de se montrer totalement, hors de l'ombre de Big Rom. Il n'a en effet été titularisé qu'une seule fois par Tedesco.

Désormais, au moins pour un match, une voie royale s'ouvre à lui. Et même s'il sait qu'il aura bien plus de chances d'être titulaire dans une attaque à deux avec Lukaku que tout seul, il a ici l'occasion de marquer des points en vue de l'Euro.

Batshuayi et...De Ketelaere en embuscade

On ne s'en rend pas toujours compte, mais la Belgique a la chance de compter 4 attaquants en grande forme dans ses rangs actuellement.

Michy Batshuayi s'est bien relancé depuis le début de l'année 2024. Il marque désormais comme il respire avec Fenerbahce, avec 13 buts marqués en deux mois. Sa dernière titularisation (et son dernier but) en Diable remonte au mois de novembre 2022 face au Canada, en Coupe du monde. Il pourrait bien marquer des points (pour ainsi dire, ses premiers) auprès de Tedesco.

Enfin, n'oublions pas Charles De Ketelaere. Sa saison à l'Atalanta se passe réellement bien. Il est devenu influent dans les stats (10 buts et 7 assists) et dans le jeu. Malgré un léger creux ce dernier mois, il pourrait être testé par Tedesco sur l'aile ou en attaque - il évolue majoritairement à cette position en club. L'Italo-Allemand l'avait déjà lancé contre l'Estonie, et il avait marqué. Il avait ensuite été titularisé en tant que milieu offensif contre la Suède.