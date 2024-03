Yaremchuk sauve l'Ukraine, Israël boit la tasse : la Belgique en sait un peu plus sur son futur adversaire à l'Euro 2024

Qui rejoindra la Belgique, la Slovaquie et la Roumanie dans le groupe E de l'Euro 2024 ? Les demi-finales de la voie B se tenaient ce jeudi soir.

La Belgique ne connaît pas encore tous ses adversaires en poules de l'Euro 2024. En plus de la Slovaquie (17/06) à Francfort et de la Roumanie (22/06) à Cologne, les Diables Rouges affronteront une équipe issue de la voie B des barrages pour l'Euro (26/06) à Stuttgart. Quatre pays se disputaient ce ticket : la Bosnie-Herzégovine, l'Ukraine, Israël et l'Islande.

Les deux matchs ont réservé des surprises et du suspens. Israël "recevait" l'Islande à Budapest, où ont lieu les matchs de l'état hébreu depuis le début de la guerre qui y fait rage. S'ils ont mené via un but de Zahavi à la 31e minute sur penalty, les Israéliens se sont ensuite écroulés. L'Islande menait en effet à la pause grâce à Gudmunsson et Traustasson.

Islande-Ukraine en barrages

Haim Revivo sera ensuite exclu au retour des vestiaires, mais Israël obtenait une occasion en or d'égaliser via un second penalty. Cette fois, Erin Zahavi se loupe. Et l'Islande va encore en profiter : un second, puis un troisième but de Gudmunsson feront 1-4, envoyant les Vikings en finale des barrages.

Dans l'autre rencontre, la Bosnie-Herzégovine pensait longtemps tenir un petit exploit face à l'Ukraine. Un auto-but de Matvienko à la 57e mettait en effet Gojko Cimirot et ses équipiers sur du velours. Mais en toute fin de match, Roman Yaremchuk a jailli du banc pour égaliser (85e), avant qu'Artem Dobvyk fasse 1-2 au désarroi du public. L'Ukraine est à un match de l'Euro, et du groupe des Diables.

La finale opposant l'Islande à l'Ukraine se disputera le mardi 26 mars prochain, à Wroclaw (Pologne), l'Ukraine n'étant pas autorisé à disputer ses matchs à domicile par l'UEFA en raison du conflit russo-ukrainien.