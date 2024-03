🎥 Vous rappelez-vous de lui ? Une ancienne pépite de Jupiler Pro League a retrouvé toutes ses jambes

Giorgi Chakvetadze était considéré comme l'un des plus grands talents de Jupiler Pro League quand il évoluait à La Gantoise, mais son physique lui a joué des tours. Enfin, le milieu créatif géorgien a retrouvé la forme.

Giorgi Chakvetadze a été prêté l'été dernier à Watford, après avoir retrouvé le plaisir de jouer au football lors de son prêt la saison passée au Slovan Bratislava. Longtemps considéré comme l'un des plus grands talents "purs" de Jupiler Pro League, le Géorgien a souffert d'un manque de confiance de la part de Hein Vanhaezebrouck, mais surtout de blessures à répétition qui ont ralenti son évolution.

Cette saison, Chakvetadze fait le bonheur de Watford. Au point que les Hornets ont décidé, dès ce mois de février, de lever l'option d'achat et de s'offrir ses services contre 2,5 millions d'euros. Le désormais ex-Buffalo compte 31 matchs en Championship pour un but et 3 passes décisives. Mais surtout, il peut enfin enchaîner les matchs à haute intensité.

En équipe nationale aussi, Giorgi Chakvetadze est de retour à son meilleur niveau. Lors des matchs de qualification pour l'Euro en octobre et novembre dernier, il avait ainsi distribué 3 passes décisives en 3 rencontres. Ce jeudi, la Géorgie affrontait le Luxembourg (2-0), et l'ancien gantois a encore été très bon.

Il aurait ainsi pu être à la base de l'un des buts de la semaine. Au terme d'une belle remontée de terrain, Chakvetadze a offert une talonnade qui aurait pu être décisive, mais la frappe de Zivzivadze a heurté la barre d'Anthony Moris.

Giorgi Chakvetadze compte 23 caps avec la Géorgie, et 8 buts. Sous les couleurs de La Gantoise, il avait disputé 81 matchs, marquant 8 buts et délivrant 19 passes décisives. À 24 ans, il pourrait bien avoir enfin (re)lancé sa carrière.

Chakvetadze in transition!đź’¨What a goal this could’ve been!🇬🇪🔥 pic.twitter.com/owrOyuvK7Z — Georgian Footy (@GeorgianFooty) March 22, 2024