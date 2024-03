Prolongation de contrat en cours pour Schmeichel à Anderlecht ?

Kasper Schmeichel se sent bien au RSC Anderlecht. Tellement même qu'une prolongation de contrat est tout à fait envisageable.

L'arrivée de Kasper Schmeichel au RSC Anderlecht n'a pas été facile, surtout parce que Dupé excellait particulièrement dans les buts à ce moment-là. Pourtant, le Danois a pris la place du Français et y est resté.

La saison dernière, Anderlecht a terminé à la onzième place, cette fois-ci il a terminé deuxième après la phase classique du championnat. Schmeichel est fier d'aider le club à retrouver le sommet, mais l'objectif est d'y rester également.

"Anderlecht est un grand club qui doit se situer en haut du classement et se battre chaque saison pour une place en Ligue des champions", a déclaré le gardien de manière très claire au quotidien danois BOLD.

Une option pour une saison supplémentaire

Selon Schmeichel, des playoffs passionnants se profilent à l'horizon, même s'ils sont quelque peu aidés par le modèle de compétition étrange avec la division des points, a souligné le gardien.

Sous l'impulsion de Brian Riemer et Jesper Fredberg, Anderlecht est devenu une enclave danoise et Schmeichel s'y sent clairement à l'aise. Tellement à l'aise qu'une prolongation de contrat est envisageable, une année de plus aux côtés de Jan Vertonghen ?

Il y a une option pour une saison supplémentaire dans son contrat, mais les deux parties doivent être d'accord. Le gardien prendra une décision une fois que la saison sera complètement terminée, a-t-il ajouté.