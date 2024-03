"Je l'ai peut-être fait quelques fois" : le stratagème d'Eden Hazard pour échapper aux séances d'entraînement d'Antonio Conte

Tout au long de sa carrière, Eden Hazard a cotoyé des entraîneurs de renom. Mais aucun ne ressemblait à Antonio Conte.

Depuis la fin de son aventure à Tottenham il y a un an, Antonio Conte n'a plus retrouvé de club ou de sélection. Affaibli par des soucis de santé, l'entraîneur transalpin reste parmi ce qu'il se fait de mieux en matière de préparation tactique.

Interrogé par Voo Sport, Eden Hazard peut en témoigner : "On faisait de la tactique avec José Mourinho, mais pas autant qu'avec Antonio Conte. Je crois qu'il n'y a aucun entraîneur qui a les mêmes tactiques qu'Antonio Conte".

Eden Hazard - Antonio Conte : entre plaisir et passion du jeu

Et cele porte ses fruits, malgré quelques entraînements moins marrants : "Ce n'est pas quelque chose que j'aimais bien, que je prenais du plaisir à faire, mais il faut dire ce qui est : quand le weekend arrive et que tu as tellement bossé que tu trouves les joueurs les yeux fermés, c'est facile de jouer. La semaine, tu ne prends pas beaucoup de plaisir, mais le weekend, ça va".

Eden a donc dû mettre un peu d'eau dans son vin pour atteindre son meilleur niveau avec Conte : "Je ne brossais pas l'entraînement, jamais, jamais" avance-t-il à Chrsitine Schreder.

Avant de tout de même concéder : "Simuler un bobo ? Je l'ai peut-être fait quelques fois, un peu mal ici ou un peu de repos". Sacré Eden Hazard, même Antonio Conte ne nous l'a pas totalement changé.