Karel Geraerts était tout proche de débarquer à Anderlecht : "On m'a dit que l'accord ne se signerait pas sans moi"

En juillet 2022, Felice Mazzu quitte l'Union Saint-Gilloise pour Anderlecht. Cela marque le début de la carrière de Karel Geraerts en tant qu'entraîneur principal.

Karel Geraerts était loin de penser qu'il entamerait une carrière d'entraîneur principal lorsqu'il a commencé en tant qu'assistant. "L'accord passé avec ma femme était de me donner une chance pendant cinq ans", explique-t-il à HUMO. "Je n'avais pas du tout l'ambition de devenir entraîneur principal".

Mais en 2022, Felice Mazzu décide de quitter l'Union pour Anderlecht. Geraerts voit alors partir son compère et le déclic s'opère.

Il commence alors comme entraîneur principal. "Parce que l'Union me l'avait demandé. Et parce que j'avais remarqué que le métier d'entraîneur me convenait. J'ai eu besoin de ces trois années en tant qu'adjoint (une sous Thomas Christiansen, deux sous Mazzu) pour en arriver à cette prise de conscience" poursuit-il.

La fin du tandem Mazzu - Geraerts

Il y avait aussi l'option de suivre Mazzu à Anderlecht : "On m'a même dit que l'accord avec Felice ne se signerait pas sans moi". Mais les deux hommes ont fini par prendre des routes séparées. Un épisode suivi d'un départ tourmenté de l'Union, sur lequel il est également revenu.

L'influence de Mazzu reste toutefois grande chez Geraerts : "Felice est un entraîneur solide comme un roc. Nous avons formé un excellent tandem, c'est vrai. Mais il ne faut pas sous-estimer ses qualités. Felice était le capitaine, j'étais un bon serviteur. Je regrette le sort qui lui a été réservé à Anderlecht. sais que c'est un homme chaleureux et passionné".