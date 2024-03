Le départ de Karel Geraerts de l'Union Saint-Gilloise, une histoire de contrat : il s'explique

En fin de saison dernière, c'était la stupeur au Parc Duden : Karel Geraerts quittait l'Union Saint-Gilloise, après avoir frôlé le titre et atteint un quart de finale de Coupe d'Europe. Mais pour quelles raisons ?

Après chaque saison réussie depuis sa remontée en D1A, l'Union Saint-Gilloise a jusqu'ici dû se trouver un nouvel entraîneur. Felice Mazzù quittait l'USG pour Anderlecht en 2022 ; un an plus tard, Karel Geraerts s'en allait au terme d'une saison encore plus réussie. Dans une interview accordée à Humo, Geraerts a expliqué pourquoi les deux parties avaient mis un terme à leur collaboration.

"L'Union voulait me faire signer un contrat à durée indéterminée. J'y étais favorable, mais nous ne sommes pas parvenus à un accord financier", révèle-t-il. On le sait, la philosophie de Philippe Bormans est de ne pas augmenter les salaires de ses cadres au-delà d'un certain montant, et c'est également valable pour le coach.

Geraerts et l'Union, pas en mauvais termes

"Ce que je voulais n'était même pas comparable à ce qu'offrent les plus grands clubs belges, mais même cela était trop pour eux", regrette Geraerts. "J'ai proposé de continuer jusqu'au bout de mon contrat existant, mais c'était impossible également". La rupture était donc inévitable.

"Le monde du football est ainsi fait. Je me suis senti mal pendant une semaine, mais je sais que l'Union aussi. Nous sommes toujours en bons termes", conclut Karel Geraerts, qui signera quelques mois plus tard en tant qu'entraîneur de Schalke 04.

Récemment, Karel Geraerts a été cité sur le banc du Club de Bruges, qui cherche un successeur à Ronny Deila en vue de la saison prochaine. Un intérêt que Bob Madou, nouveau patron du FC Bruges, n'a pas nié (lire ici). Affaire à suivre.