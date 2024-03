Eupen justifie son surprenant choix au poste d'entraîneur : "Nous n'avons pas trouvé de candidat qui nous convenait..."

Pour remplacer son entraîneur en chef Florian Kohfeldt, Eupen a pris la décision de nommer un duo, composé de l'ancien assistant Kristoffer Andersen et l'ancien préparateur physique Raphaël Fèvre.

Engagé dans la course pour le maintien, Eupen a ainsi communiqué qui dirigera l'équipe en Play-downs. Le choix peut surprendre, puisque le club a nommé l'ancien assistant Kristoffer Andersen et Raphael Fèvre, qui était préparateur physique sous Claude Makélélé.

“Kristoffer Andersen est depuis des années notre entraîneur adjoint que nous apprécions beaucoup et qui connaît notre équipe et nos adversaires de play-down comme personne", a expliqué Christoph Henkel, directeur général d'Eupen. "Nous avons appris à apprécier Raphaël Fèvre lors de sa première période sous Claude Makelele et nous sommes absolument convaincus de ses qualités en matière de performance et de gestion d’équipe."

Henkel a ensuite justifié le choix de ce duo, et de ne pas se tourner vers un seul coach extérieur. "Lors de la recherche d’un entraîneur, il était décisif pour nous que la nouvelle constellation prenne effet immédiatement, et cela passe par la connaissance du championnat, l’identification au club et une motivation et une disponibilité maximale."

"Nous n’avons pas trouvé ces qualités lors de nos entretiens avec des candidats externes. Nous sommes convaincus qu’ensemble, avec notre duo d’entraîneurs et notre staff, nous atteindrons l’objectif du maintien."