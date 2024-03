Le prix du billet pour la finale de la Coupe de Belgique dévoilé

L'Antwerp jouera la finale de la Coupe de Belgique face à l'Union Saint-Gilloise le 09 mai prochain au Heysel. Le Great Old a l'occasion de remporter la compétition pour la deuxième fois d'affilée.

A plus d'un mois de cette finale (qui se jouera en plein Play-offs, on ne change pas le football belge...), l'Antwerp a communiqué sur son site internet et les réseaux sociaux.

A partir du 3 avril, les supporters anversois pourront se procurer une place pour ce match. Les membres de la FASC (la fédération des supporters de l'Antwerp) auront 4500 places réservées. Les non-abonnés pourront acheter leur billet à partir du 17 avril.

Voici le prix d'un billet pour la finale de la Coupe de Belgique Union SG - Antwerp

Le prix d'une place pour la finale de la Coupe de la Belgique le 9 mai face à l'Union Saint-Gilloise a également été communiqué. Il est de 35 euros.