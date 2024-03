Les supporters des Diables envahissent Wembley : le programme des Belges à Londres

Wembley sera soldout ce mardi, et côté belge aussi, il y aura du monde. Les supporters des Diables Rouges seront nombreux et ont un programme bien chargé que nous vous présentons ici.

Ce mardi à 20h45 heure belge (19h45 heure locale), l'Angleterre affrontera la Belgique pour un match de gala. La revanche de la petite finale de 2018, mais aussi la "belle" après la double confrontation en poules de la Nations League en 2020 : nos Diables s'étaient inclinés à Wembley (2-1) avant de battre l'Angleterre à Bruxelles (2-0).

Pour l'occasion, Wembley sera soldout. Il y aura donc 90.000 personnes pour accueillir les Diables, mais parmi celles-ci, un sacré soutien belge également. En Irlande, déjà, les supporters belges étaient présents en nombre et se faisaient entendre dans les travées de l'Aviva Stadium. Ici, ils seront encore plus nombreux, mais il faudra donner de la voix.

Comme d'habitude, 1895, le club de supporters officiel des Diables Rouges, a prévu un programme trois étoiles pour ses affiliés et pour tous les fans belges présents à Londres. Ce programme commence dès lundi.

Le point de rendez-vous des supporters belges

À partir de 16h ce lundi, les Belges se donneront rendez-vous à The Euston Flyer, un pub traditionnel situé près de la Gare Saint-Pancrace. Aux alentours, on retrouve notamment le Regent's Park et le British Museum. Descendez à l'arrêt de métro Euston ou Euston Square (ou marchez depuis Saint-Pancrace si vous venez en Eurostar!).

Adresse précise : The Euston Flyer, 83-87 Euston Road

La fête s'y poursuivra jusqu'à la fermeture, prévue aux alentours de 23h. Attention, à Londres, les pubs ferment à 23h pour la plupart et sont intransigeants, il vous faudra trouver l'un des rares bars ouvert tard dans la nuit ou continuer à l'hôtel si vous souhaitez la faire "à la Belge" !

Mardi : fanwalk près de Wembley

Le mardi, le point de rendez-vous se fera loin du centre, dans le quartier de Wembley. L'objectif étant bien sûr de pouvoir effectuer la fameuse fanwalk jusqu'au stade tous ensemble, sans devoir prendre les transports en commun. Les supporters des Diables Rouges pourront donc se retrouver à The Liquor Station.

Pour s'y rendre, 1895 a pensé à tout, puisqu'il vous faudra prendre le "Overground" (métro extérieur) à l'arrêt... Euston, soit tout près du Euston Flyer où la soirée a lieu la veille. Vous serez en terrain connu. De l'arrêt Euston, prenez la ligne de Overground orange, direction Watford Junction, et descendez à Wembley Central. Le Liquor Station sera à 5 minutes à pied.

Adresse précise : The Liquor Station, 397A, High Road, Wembley

C'est de ce bar que partira la fanwalk, vers 18h. Elle fera environ 1,3km, le temps d'arriver au stade pour 18h45, une heure avant le coup d'envoi.

Red Line en cas de besoin : +32 478 1895 00

Rendez-vous à Londres, et Come on Belgium !