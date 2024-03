OFFICIEL : Eupen prend une décision surprenante pour remplacer son coach, Florian Kohfeldt

Déjà assuré de disputer les Play-downs, Eupen a appris une mauvaise nouvelle après la défaite face au Standard lors de la dernière journée de championnat : le départ de son entraîneur Florian Kohfeldt. L'entraîneur allemand expliquait cette décision par, notamment, des "raisons personnelles".

Ce lundi après-midi, Eupen a communiqué sur l'identité du remplaçant de Kohfeldt. Le club a décidé d'engager Raphaël Fèvre, qui sera accompagné de l'ancien assistant, Kristoffer Andersen.

Fèvre débarque de Bordeaux, où il officiait comme préparateur physique dans l'équipe B et U19. "Raphaël Fèvre n'est pas un inconnu au Kehrweg. Sous Claude Makélélé, il a occupé le poste de préparateur physique", rappelle le communiqué. "L'équipe d'entraîneurs est complétée par l'entraîneur adjoint Nicolas Collubry, l'entraîneur des gardiens Alexander Kynaß et le préparateur physique Yanni Egyptien."

Eupen a terminé la phase classique à la 14e place du classement général. S'ils restent à cette position à l'issue des Play-downs, ils disputeront un barrage pour rester en Pro League. Ils sont à 5 points de Charleroi.

