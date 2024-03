Anderlecht - Antwerp avec ou sans public ? Le verdict serait tombé !

Lors de la première journée des Champions' Play-offs, le Royal Antwerp se rendra au RSC Anderlecht. La question est de savoir si ce match devra se jouer à huis clos ou non. Il y a toujours de l'incertitude à ce sujet.

Anderlecht et le Standard ont comparu devant le Comité disciplinaire à la fin du mois de janvier. Cela concernait le comportement des fans des deux équipes lors du Clasico du 7 décembre 2023. Les deux équipes se sont vu imposer un match à huis clos.

Lors de ce match, des projectiles et des matériaux pyrotechniques avaient été lancés et le match a dû être interrompu à la 85e minute. Des incidents ont également eu lieu dans les couloirs du Lotto Park. En réaction, les deux clubs ont annoncé qu'ils n'emmèneraient plus de supporters extérieurs lors des confrontations entre eux jusqu'en juin 2025. Le Standard a finalement accepté et jouera le match contre OH Louvain le 6 avril sans supporters .

Anderlecht - Antwerp finalement avec des supporters ?

De son côté, Anderlecht devait jouer sa première rencontre des Play-offs à domicile contre l'Antwerp sans supporters. Mais le club a fait appel...ce qui entraînera bel et bien la présence de fans dans le Lotto Park.

En effet, selon le Nieuwsblad, une décision ne sera pas être prise avant ce week-end. La question de savoir si et quand un match d'Anderlecht se jouera sans fans reste pour l'instant un mystère.