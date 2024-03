Qui pour succéder à Ronny Deila ? Un homme semble cocher toutes les cases

L'été s'annonce intéressant au Club de Bruges. Un nouveau directeur technique, un nouvel entraîneur et très probablement aussi beaucoup de nouveaux joueurs vont débarquer pour repartir sur d'autres bases.

Le Club de Bruges a pris congé de l'entraîneur Ronny Deila juste avant le début des Champions Playoffs. Il n'aura pas su apporter le football attendu chez les Blauw en Zwart. Les résultats ne sont d'ailleurs pas en adéquation avec les qualités intrinsèques du noyau.

L'entraîneur norvégien, quant à lui, semblait clairement manquer de soutien au sein de la direction depuis l'annonce du départ de Vincent Mannaert, ce qui est un bon indicateur de la période de transition en cours.

© photonews

Bob Madou est le nouveau CEO, auquel il faudra rendre des comptes. A ses côtés, Dévy Rigaux opèrera en tant que 'Directeur du Football' et Maarten Dedobbeleer en tant que 'Directeur Sportif'. Cependant, le prochain directeur technique n'a pas encore été trouvé.

Et ce poste est peut-être le plus important au Club Bruges, car c'est là que les décisions doivent être prises concernant les nouveaux joueurs. Si possible en concertation avec l'entraîneur qui dirigera l'équipe la saison prochaine.

Qui pour succéder à Ronny Deila ?

Il est en effet primordial que le futur coach puisse commencer la préparation au Club de Bruges et, si possible, déjà définir les lignes directrices pour le recrutement de joueurs renforçant l'équipe. Hugo Broos et Francky Dury ont été évoqués, mais rien de concret n'a encore été décidé.

Si la campagne européenne sauve les meubles cette saison, l'attente générale est de pouvoir à nouveau lutter pour le titre dans les prochains mois.

© photonews

Au sein des observateurs, tout le monde s'accorde sur le futur entraîneur doit être quelqu'un qui ose également se faire entendre au conseil d'administration. Une figure forte, quelqu'un comme Michel Preud'homme ou Jürgen Klopp. Mais, c'est un euphémisme, voir débarquer l'un de ces deux noms semble exclus.

Les noms d'Hein vanhaezebrouck, d'Alexander Blessin et même de Ruud Van Nistelrooy ont été cités en Venise du Nord ces dernières semaines.

Le Club de Bruges s'accroche à Karel Geraerts

Des rumeurs sans importance, semble-t-il. Karel Geraerts est en effet le plan A du Club de Bruges. Il était le choix de beaucoup au sein de la direction du club dès l'été dernier. Mais finalement, Ronny Deila a été choisi.

Même si Geraerts est un homme affable, il ose imprimer sa griffe et à faire passer son message en interne si nécessaire. C'est une caractéristique marquante de ses séjours à Bruxelles et à Gelsenkirchen.

La question se pose également de savoir ce que va décider Schalke 04. Le club souhaitait tenter de retrouver la première division allemande dès cette saison, mais se retrouve plus proche d'une nouvelle relégation : Schalke est quatorzième, à peine trois points au-dessus d'une bascule directe.

Si Geraerts devenait disponible, il est déjà certain que le Club de Bruges sauterait sur l'occasion. Car une nouvelle erreur de casting semble plus que jamais interdite.