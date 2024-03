Un contretemps inattendu pour Roberto Martinez

Le Portugal a été battu 2-0 en Slovénie. Première défaite pour Roberto Martinez depuis son arrivée il y a un an.

Jusqu'il y a quelques heures, le bilan de Roberto Martinez à la tête du Portugal était tout simplement parfait : 13 matchs, 13 victoires, un sans-faute pour assurer facilement sa place à l'Euro.

Avec cette équipe montant en puissance et toujours aussi fournie en talent évoluant dans les plus grands clubs européens, les Portugais sont d'ailleurs regardés avec de plus en plus de méfiance pour le grand rendez-vous de l'été.

Roberto Martinez défait en Slovénie avec le Portugal

Il y a six jours, ils s'amusaient encore face à la Suède, avec une victoire 5-2, malgré un but de Gustaf Nilsson. Mais hier, le Portugal s'est incliné 2-0 en Slovénie.

Martinez avait pourtant aligné une équipe renseignant des joueurs expérimentés comme Pepe, Joao Cancelo, Diego Dalot, Danilo, Ruben Neves, Joao Felix ou Cristiano Ronaldo.

Première défaite de l'ère Martinez ! ❌



Le Portugal s'est incliné 2-0 en Slovénie. pic.twitter.com/JgKGgtHprm — Trivela (@Trivela_FR) March 26, 2024

Tout s'est joué en deuxième mi-temps, la Slovénie marquant coup sur coup à la 70e puis à la 82e minute. Roberto Martinez aura donc connu sa première défaite avant Domenico Tedesco.