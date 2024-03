Voici le futur transfert record de l'Union : "Une détente comparable à celle de Ronaldo et une vitesse immense"

L'Union SG est en tête du championnat belge pour la troisième saison consécutive. Chaque saison, le club performe grâce à des transferts très intelligents. Et l'Union se tourne déjà vers la saison prochaine !

Selon Le Soir, l'Union SG est très proche du transfert d'Anan Khalaili. Il devrait passer ses examens médicaux cette semaine et signer un contrat pluriannuel avec les Bruxellois, rapporte le journal.

Il s'agira très certainement d'un transfert important, car l'Union SG serait prête à débourser pas moins de 7,5 millions d'euros pour l'ailier israélien du Maccabi Haifa. Les Bruxellois auraient notamment devancé Liverpool et Leipzig, rien que ça !

Un transfert record de 7,5 millions d'euros pour l'Union

Anan Khalaili est un ailier droit de 19 ans du Maccabi Haifa, où il est sous contrat jusqu'en juin 2026. Cette saison, il a déjà disputé 26 matchs dans le championnat israélien, inscrivant six buts et délivrant cinq passes décisives.

Si l'on prend en compte toutes les compétitions, les chiffres sont encore plus intéressants et solides. Avec notamment la Conference League - y compris des matchs contre La Gantoise - il affiche un total de 12 buts et 6 passes décisives en 44 matchs.

En 2845 minutes, il a été déterminant à 18 reprises pour son équipe, soit un but ou une passe décisive toutes les 158 minutes. Il est ainsi une sensation dans son pays et reçoit de nombreux éloges de la presse locale.

Selon la journaliste israélienne Inbal Manor chez Sudpresse, Anan Khalaili est un joueur qu'il faudra certainement suivre de près dans les années à venir, car il possède des qualités que peu de joueurs ont.

Anan Khalaili, des références impressionnantes

Il pourrait en effet atteindre une vitesse de pas moins de 36 km/h en situation de un contre un, ce qui en fait un joueur rapide et de haut niveau. Un peu comme un certain Mohamed Amoura. Et les références du joueur du Maccabi Haifa ne s'arrêtent pas là.

Manor affirme qu'il possède également la détente et la puissance de saut de Cristiano Ronaldo - peu de joueurs peuvent sauter plus haut que CR7, c'est sûr. De plus, ses statistiques dans le jeu sont également très intéressantes. Il a déjà créé treize occasions de but. De plus, son taux de réussite de dribbles est de 50%. Plus d'un quart (27%) de ses centres sont réussis.