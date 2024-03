Pochettino évoque le cas Lavia à Chelsea : "Le club l'a recruté avec ses problèmes"

Du rêve au cauchemar : voici ce qui pourrait résumer le transfert de Roméo Lavia de Southampton à Chelsea. Alors qu'il s'apprêtait à arriver comme la nouvelle sensation belge depuis Eden Hazard, le néo-Diable Rouge a pris un énorme coup au moral.

Blessé, peu de temps sur le terrain et à nouveau blessé, la saison aura été très compliquée pour lui et elle a pris un nouveau tournant ce mercredi avec l'annonce de son forfait pour les prochains mois.

Car oui c'est désormais officiel : Roméo Lavia ne jouera plus pour le restant de la saison. Au lendemain de cette annonce, Mauricio Pochettino s'est exprimé au sujet de son joueur.

"Roméo Lavia est triste, c’est une situation vraiment difficile. Il n’a joué que 30 minutes depuis qu'il nous a rejoints", a déclaré l'entraîneur de Chelsea lors de sa conférence de presse.

"Quand le club l'a signé, il est arrivé avec ses problèmes de Southampton et puis quand il était prêt, il a souffert d'un problème aux pieds", a-t-il ajouté.

1,94 million d'euros la minute : Roméo Lavia coûte très cher à Chelsea

