La saison de Roméo Lavia a pris un nouveau tournant avec son forfait. Le néo-Diable est de loin l'un des pires investissements de Chelsea.

Les ennuis n'en finissent plus pour Roméo Lavia depuis son arrivée à Chelsea. Après avoir joué seulement 32 minutes de jeu cette saison, il a passé le plus clair de son temps à l'infirmerie.

Ce mercredi, la triste nouvelle est tombée : il sera forfait pour le reste de la saison et peut donc faire une croix sur les prochaines semaines, les prochains mois et l'Euro avec les Diables Rouges.

S'il s'agit d'un véritable coup dur pour Lavia, qui n'a toujours pas pu prouver ce qu'il valait aux yeux de son entraîneur, de ses coéquipiers et des supporters de Chelsea, c'est aussi un coup dur pour le club.

1,94 million d'euros la minute : Roméo Lavia coûte très cher à Chelsea

S'il lui reste du temps sur son contrat (puisqu'il est lié aux Blues jusqu'en 2030), Roméo Lavia représente à l'heure actuelle l'un des pires investissements de Chelsea.

Roméo Lavia, l'un des pires transferts de l'histoire ? Si on prend en compte le montant de son transfert, soit 64 millions d'euros, et son temps de jeu cette saison, soit 32 minutes, on se rend compte que cela donne 1,94 million d'euros par minute jouée.

Une vraie catastrophe : Roméo Lavia réagit à sa nouvelle rechute et donne rendez-vous la saison prochaine