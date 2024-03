L'avenir de Xabi Alonso enfin scellé au Bayer ?

Le Bayer Leverkusen est en train de rouler sur la Bundesliga et la machine est en route depuis le début de la saison. Un succès qu'on doit évidemment aux joueurs sur le terrain mais aussi à un homme sur le banc : Xabi Alonso.

Le succès de l'entraîneur a d'ailleurs attiré les regards de plusieurs autres clubs qui sont en train de tout faire pour s'arracher l'ancien international espagnol.

Ainsi, Liverpool (club pour lequel il a joué entre 2004 et 2009 avec 210 rencontres à la clé) et le Bayern Munich (le dernier club pour lequel il a joué entre 2014 et 2017 avec un total de 117 matchs) sont les principaux candidats à sa signature étant donné que Jürgen Klopp et Thomas Tuchel quitteront leur poste en fin de saison.

Cependant, il semblerait que Xabi Alonso ait déjà pris une décision pour son avenir et que celui-ci se dessinera bien en Allemagne... du côté du Bayer Leverkusen.

Selon Fabrizio Romano, il devrait rester l'entraîneur principal du club de Bundesliga la saison prochaine. Un communiqué officiel de la part du joueur et du club est attendu très prochainement.

Ce n'est qu'en 2025 qu'il aura la possibilité d'activer la clause de départ qui fait partie de son contrat avec le Bayer Leverkusen.

