Le probable premier transfert estival du Club de Bruges était tout proche...de s'installer au Lotto Park

Ardon Jashari devrait être le premier renfort du Club de Bruges cet été. Le milieu de terrain était sur les tablettes d'Anderlecht il y a un an.

Ardon Jashari est un jeune Suisse d'origine nord-macédonienne. Très jeune, il est devenu capitaine du FC Lucerne, en Suisse, pour lequel il a fait ses débuts à l'âge de 18 ans.

Hier, nous vous parlions de l'accord de principe négocié par le Club de Bruges pour le recruter. Le milieu de terrain de 21 ans est appelé à résoudre le problème de construction de jeu chez les Blauw en Zwart : ni Eder Balanta ni Raphael Onyedika n'ont vraiment convaincu.

Le recruter serait un grand coup, car le Club n'est pas seul sur la balle. Le Werder Brême et le Celtic et le FC Bâle avaient également coché son nom. Tout comme Anderlecht l'été dernier.

Ardon Jashari à Bruges plutôt qu'à Anderlecht

Mais les Mauves avaient finalement opté pour une piste menant...au Club de Bruges. Grâce au bond de sortie obtenu de ses dirigeants, c'est Mats Rits qui était venu renforcer l'entrejeu bruxellois.

Jashari a alors choisi de rester une année de plus à Lucerne, mais il se sent maintenant prêt pour franchir un palier. Son transfert devrait se conclure rapidement pour un montant de plus de cinq millions d'euros.