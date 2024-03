Un examen le lendemain de la qualification pour les Champions Playoffs : "J'avais des petits yeux devant le prof"

Le football est loin d'être la seule préoccupation d'Hannes Van Der Bruggen dans la vie. Le milieu de terrain du Cercle de Bruges est un touche à tout.

Hannes Van Der Bruggen a déjà disputé les Playoffs 1 à quatre reprises du temps de son passage à La Gantoise. Mais du côté du Cercle, c'est une grande première pour toute l'équipe. Le groupe a donc bien fêté cela après la dernière journée de phase classique.

Sauf que Van Der Bruggen a dû se modérer pour rester frais le lendemain : "Comme je suis de nature curieuse, je suis actuellement une formation… d’opticien. La semaine passée, j’ai fait 19/20 à mon examen : c’était le lendemain de notre victoire contre le RWDM, qualificative pour les Play-Offs. On a fêté ça… et le matin, j’avais des petits yeux devant le prof".

Hannes Van Der Bruggen, la quadrature du Cercle

Dans cet entretien accordé à la RTBF, Van Der Bruggen explique l'importance d'avoir quelque chose à côté du football : "Mes parents m’ont toujours sensibilisé aux études car le foot reste aléatoire : en fait, mon rêve était… d’être prof de français. J’ai entamé des études supérieures de français-espagnol, et l’année d’après, j’ai même fait une année de journalisme à l’Université de Gand. Mais c’était compliqué à combiner avec le foot : je n’aime pas faire les choses à moitié, j’ai donc arrêté".

Sur le plan sportif, tout baigne pour le Cercle : "On veut jouer un rôle dans ces Play-Offs et attaquer tout le monde : on a eu un peu de pression il y a 2-3 semaines en fin de phase régulière, mais maintenant on a tout à gagner. On a des jeunes joueurs insouciants, qui vont peut-être commettre des erreurs, mais qui ont surtout très faim de se montrer : bref, aucun risque de tomber dans la décompression".

Les Groen en Zwart commencent ces Playoffs avec 24 points, soit autant que Genk, et seulement deux de moins que le Club de Bruges et l'Antwerp. Peuvent-ils continuer à créer la surprise ?