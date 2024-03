🎥 Wout Faes pas sanctionné pour un geste fautif, Leicester City continue sa dégringolade

Leicester City avait 12 points d'avance sur Leeds United en tête de la Championship il y a 6 matchs de cela. Mais en raison d'une (très) mauvaise série, les Foxes sont désormais troisièmes, deux points derrière Ipswich Town et à égalité de points avec Leeds United.

Ce vendredi, Leicester a en effet perdu son 4e match sur les 6 dernières rencontres, en déplacement à Bristol (1-0), 14e de Championship. Un but de Anis Mehmeti à la 73e minute a scellé la rencontre en faveur de Bristol City, plus inspiré que son adversaire du jour.

Wout Faes était titulaire dans la défense des Foxes, et ne s'est pas signalé de la meilleure des manières. Ainsi, sur une phase défensive, le Diable Rouge a tiré le short de son adversaire et aurait probablement dû être sanctionné par un penalty.

SKY - Should Bristol City have had a penalty?: Should Bristol City have had a penalty following this incident involving Tommy Conway and Wout Faes. https://t.co/YQZwjzPyca pic.twitter.com/Z3LdqzPecY