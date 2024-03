Brian Riemer sort du silence sur la mise à l'écart de Maxime Dupé : "Avec lui, nous ne pouvions pas faire ça"

Kasper Schmeichel commence petit à petit à faire taire les critiques à Anderlecht. Mais certains regretteront toujours le départ de Maxime Dupé.

Dès son arrivée à Anderlecht, Kasper Schmeichel a été entouré par cet aspect d'intouchable auprès de Brian Riemer. Même lorsqu'il n'était pas irréprochable sur sa ligne, le gardien danois gardait la confiance de son coach, alors qu'il n'a fallu qu'une petite erreur à Dupé dès l'arrivée de son concurrent pour glisser sur le banc.

Mais les arrêts ne font pas tout : "Les gens ne comprennent pas pourquoi nous l’avons pris alors que nous avions Maxime Dupé. Mais nous ne pouvions pas construire sous pression avec Maxime" explique Brian Riemer à La Dernière Heure.

La relance au pied de Schmeichel est la principale raison de sa venue : "À Leicester, Kasper a donné six assists à Jamie Vardy. Ça veut tout dire".

Brian Riemer savait ce qu'il faisait avec Kasper Schmeichel

Mais il doit tout de même faire attention à ne pas tomber dans l'excès inverse : "J’ai eu une conversation avec lui sur son côté parfois trop relax à la relance. Il est tellement bon avec le ballon qu’il peut parfois en faire trop. Je lui ai demandé de moins provoquer, moins attendre l’attaquant. Même à l’entraînement, à quatre contre quatre, il ne laisse pas le ballon sortir et préfère un dégagement au pied à une relance à la main".

Kasper Schmeichel gardera-t-il à nouveau les buts du Sporting la saison prochaine ? Son contrat prend fin dans quelques semaines : "Son avenir ? Jouer pour le Danemark est important pour lui et l’Euro décidera de la suite de sa carrière. Il a 37 ans et ne peut pas se projeter à plus d’un an".