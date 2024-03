Patrick Goots y va fort concernant Westerlo-Genk : "C'était arrangé avant le coup d'envoi"

Le match nul entre Westerlo et le KRC Genk continue de faire parler. Patrick Goots ajoute également son grain de sel, et va plus loin que d'autres !

Le dernier mot sur le partage des points entre Westerlo et le KRC Genk est loin d'être dit. Les deux clubs risquent toujours des suspensions et des amendes. La situation sera traitée la semaine prochaine. Selon Dave Peeters, commentateur chez Eleven, Rik De Mil n'était plus du tout apprécié à Westerlo depuis longtemps et cela a certainement joué un rôle dans la décision de le licencier après ce qui s'est passé dans les dernières minutes. Pour Patrick Goots, De Mil n'était pas le seul coupable. "De Mil n'a rien fait pour faire avancer son équipe, mais ce qui m'a le plus dérangé, c'est ce une-deux entre Madsen et Kayembe", a-t-il déclaré dans la Gazet van Antwerpen. Westerlo-Genk arrangé avant le coup d'envoi Goots va même plus loin. "Je suis sûr que ce match était arrangé avant le coup d'envoi. J'ai joué assez longtemps: lorsque se produit un tel scénario crucial en fin de match, on sait ce qui va se passer. Maintenant, des amendes sont distribuées... Eh bien, ces messieurs en rigolent." Concernant le nouveau poste de De Mil à Charleroi, Goots se montre très cynique. "J'ai lu qu'il a choisi un "très beau projet". Qu'ils travaillent à Westerlo, Charleroi ou Chakamaka, ce sera toujours un défi fantastique pour les coachs".