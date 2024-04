L'Union ou Anderlecht : selon Marc Degryse, la main a changé de camp dans la course au titre

Anderlecht est le grand gagnant de la première journée des Champions Play-Offs. Les Mauves se sont imposés contre l'Antwerp et ont vu l'Union et le Club de Bruges perdre des plumes. Selon Marc Degryse, la main a changé de camp dans la course au titre.

L'Union n'a désormais plus que l'avantage d'être sacrée championne en cas d'égalité des points avec Anderlecht, mais son avance comptable sur les Mauves est réduite à néant.

"J'ai le sentiment qu'ils sont dans une spirale négative. Contre Genk, j'ai vu des doutes s'installer dans leur tête. Comme le gardien, Moris, qui hésite quand il doit aller chercher un ballon dans la profondeur de Tolu. Il n'y va pas, puis veut y aller et c'est but. Contre l'Antwerp, où Kerk marque à la 92e minute, il y a aussi une erreur de communication entre Sykes et lui" a déclaré Marc Degryse dans les colonnes de Het Laatste Nieuws.

Anderlecht, désormais le favori pour le titre ?

Juste avant les neuf derniers matchs de la saison et le sprint final, le noyau d'Alexander Blessin ne semble pas tout à fait en place. "La fraîcheur a un petit peu disparu et Mohamed Amoura n'est pas encore prêt à jouer. (NDLR : il devrait faire son retour contre le Cercle). L'Union a remporté pas mal de matchs sans vraiment dominer, grâce à un éclair de génie de Puertas ou Amoura. C'est moins le cas, dorénavant.

De l'autre côté, tout semble bien se passer au Lotto Park. "Le carton rouge de Wijndal était stupide, mais ce n'est pas non plus très fair-play de la part de Thorgan Hazard. Je ne m'attendais pas à ça de sa part, c'est un jeu d'acteurs et de tromperie."

Même si cela montre la mentalité du RSCA dans cette course au titre : gagner, coûte que coûte. "On ressent que tout se passe bien à Anderlecht. Ils se motivent, se guident mutuellement et essayent de rester dans le courant positif, tandis que l'Union doit maintenant inverser cette spirale négative" a conclu Marc Degryse.