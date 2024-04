La défense ridicule de Kayembe et de Madsen après le cirque sur le terrain de Westerlo-Genk

Le Comité disciplinaire du Football Professionnel s'est penché mardi sur le match nul entre Westerlo et le Genk. De nombreuses parties ont pris la parole.

Lors de la dernière journée de la phase classique, on a vu une image remarquable au Kuipje. Westerlo et Genk n'ont plus joué les dernières minutes du match car les deux équipes étaient satisfaites d'un match nul en vue des Playoffs.

Westerlo, Genk, les deux entraîneurs et tous les joueurs sur le terrain risquent des sanctions. Les entraîneurs demandent l'acquittement. Les deux clubs ont fait la même chose et ont également demandé l'acquittement de leurs joueurs, à l'exception de Madsen, le club serait prêt à accepter une sanction conditionnelle pour son milieu de terrain.

Kayembe et Madsen risquent en effet deux matchs de suspension. Parce que le joueur de Genk a fait une passe au joueur de Westerlo. Ils ont tous deux également eu l'occasion de s'exprimer mardi.

Madsen et Kayembe s'expriment

"Je ne me souviens pas de tout", a commencé Madsen selon Het Laatste Nieuws. "Je ne voulais pas sérieusement avoir le ballon et j'étais perdu dans toute la situation. Vous pouvez le voir aussi dans les images. Finalement, j'étais juste soulagé que nous ayons réussi après une saison entière sous pression."

"Avant l'arrivée de l'entraîneur (Rik De Mil, NDLR), nous étions presque enterrés. Je n'avais pas de mauvaises intentions avec cette action. Est-ce que j'ai demandé à Kayembe de passer ? Je ne m'en souviens pas. Il s'est passé beaucoup de choses", conclut-il.

Kayembe a également fait une brève déclaration. "J'ai vu des supporteurs partir. Tout le monde en avait assez du match et était satisfait du résultat."