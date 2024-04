Rik De Mil explique le malaise qui règne à Charleroi : "Mentalement, c'est dur"

Rik De Mil a été nommé à la tête du Sporting de Charleroi. L'ancien coach de Westerlo aura une seule mission dans ces Play-downs : sauver le club de la relégation.

Le Sporting de Charleroi débutera ses Play-downs par l'accueil du RWDM, la lanterne rouge, ce samedi (16h00).

Ce vendredi en conférence de presse, Rik De Mil est revenu sur ses premiers jours à Charleroi. “Je suis vraiment fier d’être ici. Charleroi est un grand club. J’ai eu beaucoup de travail et peu de temps mais les deux jours de stage ont été importants", a déclaré De Mil selon des propos relayés par la Dernière Heure.

De Mil a également dû remonter le moral de ses troupes après le départ de Felice Mazzù et la dure nouvelle des Play-downs. "Ce que j’ai fait principalement, c’est créer à nouveau un groupe. Tous les joueurs restaient un peu dans leur coin. C’est normal qu’ils doutent quand tu perds tout au dernier match."

"Mentalement, c’est dur à accepter et le groupe se pose beaucoup de questions mais si tout le monde fait son boulot et accepte la situation difficile que l’on vit, on a toutes les qualités pour réussir", a continué De Mil.

Il a également dû travailler sur certains aspects."Sur certains points, ce noyau manquait de discipline. Ce n’était pas catastrophique mais je trouve qu’il y a des choses que l’on devait et que l’on doit améliorer. Les joueurs veulent une structure.”