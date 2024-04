"Uniquement en Belgique" : la très forte critique d'un coach de Pro League

La journée de vendredi a été, comme d'habitude, chargée en conférences de presse. Tous les entraîneurs avaient des critiques à formuler, semble-t-il. Miron Muslic, le Cercle de Bruges, a lui aussi décidé de monter au créneau.

Miron Muslic rendra visite à l'Union Saint-Gilloise ce dimanche. Une incertitude plane encore sur cette rencontre.

La question est en effet de savoir si Christian Burgess pourra être présent dans les rangs de l'Union. On ne sait pas encore ce qu'il en est. Et cela énerve l'entraîneur du Cercle de Bruges, qui aurait préféré que les choses aient été mises au clair plus tôt.

"Nous avons préparé le match en partant du principe que Burgess jouera. Mais c'est encore une fois typique de la Belgique et du football belge qu'il n'y ait toujours pas de clarté à ce sujet", a déclaré Muslic lors de sa conférence de presse.

"Le fait que les suspensions soient réglementées de manière aussi bizarre et qu'elles provoquent autant d'incertitude ? Cela n'est possible qu'en Belgique, mais nous y sommes habitués", a déclaré l'entraîneur du Cercle en prenant un air cynique.

L'Union SG est provisoirement en tête des Champions Play-offs à égalité de points avec Anderlecht. Tandis que le Cercle est sixième après un match nul contre le Club de Bruges lors de la première journée.