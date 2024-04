Le Charleroi version Rik De Mil a encore du travail : "Après avoir pris 5 buts, il y a du mieux, mais..."

Charleroi n'est pas parvenu à prendre les trois points qui auraient fait tant de bien pour lancer ces Playoffs. Rik De Mil parvenait à voir le verre à moitié plein.

Il faut être honnête : on a vu Charleroi bien plus mauvais cette saison, même à domicile. Mais le résultat est là : les Zèbres ne prennent qu'un point, et peuvent même s'estimer heureux vu que le RWDM a manqué un penalty. "Nous sommes déçus du résultat car à domicile, tu joues pour gagner, c'est clair", affirme Rik De Mil après sa première.

"Nous n'avons pas très bien commencé le match, mais par la suite, nous avons réussi à prendre un peu la possession du ballon. Nous avons complètement changé notre manière de jouer, je ne me faisais donc pas d'illusions, ça prendra du temps", analyse l'entraîneur du Sporting Charleroi.

"Il y avait plus de pressing, c'est très bien. On rentre un peu plus dans la dernière partie de terrain adverse. Maintenant, il faudra que les transitions soient plus rapides", reconnaît De Mil. "J'ai vu des bonnes choses, mais il y a beaucoup de travail".

"En seconde période, c'était difficile physiquement. Et d'un côté, ils manquent un penalty. On peut donc se réjouir de garder ce zéro. Surtout après en avoir pris 5 (à Gand, nda), c'est un progrès". Un point, qui laissera au moins 3 points d'écart entre Charleroi et ses poursuivants... mais il faudra faire mieux.

"Après une contre-performance, tu as deux options : réagir négativement ou positivement. L'équipe a montré un bel état d'esprit, a mis un bon pressing... Mais tout ne va pas changer en deux jours", conclut Rik De Mil. "J'ai vu une équipe, un groupe qui est resté ensemble dans les moments difficiles. Gardons le positif et travaillons sur les autres points".