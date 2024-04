Pas de Debast, pas...de problème : "C'est presque trop beau pour être vrai !"

Anderlecht affronte Genk ce dimanche avec le statut de nouveau leader des Champions Play-offs.

Ce sera sans Zeno Debast. Le jeune défenseur central d'Anderlecht a été exclu le week-end dernier lors de la victoire contre l'Union Saint-Gilloise (2-1).

Déjà averti, Debast avait ensuite écopé d'une seconde carte jaune pour un coup de coude involontaire donné à Gustaf Nilsson dans le rectangle.

Son absence ce samedi est un vrai coup dur pour Anderlecht. Zeno Debast évolue en effet à un très haut niveau depuis plusieurs mois.

Brian Riemer possède cependant d'une solution solide pour remplacer le Diable Rouge : Federico Gattoni. Le Danois semble en tout cas très satisfait de pouvoir compter sur l'Argentin.

"Je suis très heureux de l’avoir comme back up de Vertonghen et Debast. Honnêtement, quand il a signé, c’était presque trop beau pour être vrai. On a discuté avec plusieurs défenseurs et cela coinçait quand on évoquait du statut de Vertonghen et Debast. Pas avec Gattoni. C’est un joueur d’expérience, très fort dans les duels et qui a connu, en Argentine, des ambiances bien plus chaudes qu’en Belgique", a déclaré Riemer selon Sudinfo.