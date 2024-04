Romelu Lukaku en Arabie Saoudite ? La rumeur reprend soudainement de l'ampleur

L'été dernier, le mercato de Romelu Lukaku fut très agité. Le Belge voulait rester à l'Inter Milan, mais les négociations ne se sont pas passées comme attendu.

Il a alors négocié avec la Juventus, ce qui a été très mal vu par les fans de l'Inter. Ces derniers ne sont pas privés de lui faire savoir. Finalement, au terme de longues négociations avec Chelsea, Lukaku a été prêté à l'AS Rome.

Mais très prochainement, la question se posera quant à son futur club. Va-t-il retourner à Chelsea ? Trouver un moyen de prolonger l'aventure à Rome ? Signer dans un nouveau club ?

Ce dernier pourrait se trouver...en Arabie Saoudite. En effet, on se rappelle que Lukaku avait négocié avec des clubs saoudiens et n'était pas opposé à l'idée d'aller jouer là-bas. Al-Hilal s'était même rapproché d'un transfert.

Comme l'explique le journaliste Ben Jacobs, plusieurs clubs d'Arabie Saoudite s'intéresserait à lui. Notamment Al-Shabab et Al-Qadsiah.

Romelu Lukaku was subject of an accepted €45m Al-Hilal bid last summer. Chelsea wanted him to go.



Al-Hilal have other options in mind now, but several Saudi clubs still keen. Al-Shabab and soon-to-be promoted Al-Qadsiah (Aramco-owned) have discussed Lukaku internally.🇧🇪 pic.twitter.com/zUwaMdZWfc