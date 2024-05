L'Antwerp a-t-il déjà trouvé le successeur de Mark van Bommel ? "Il est le remplaçant idéal !"

Cela semble se confirmer : Mark van Bommel devrait quitter l'Antwerp au terme de la saison. Le Great Old va devoir travailler à lui trouver un successeur.

L'Antwerp est indéniablement en fin de cycle. Après son doublé Coupe-championnat la saison dernière, le Great Old s'est incliné en finale de la Coupe de Belgique.

Comme si le club avait la tête ailleurs, il réalise également une campagne cataclysmique en Champions Play-offs, avec seulement une seule victoire et 7 défaites en 8 rencontres.

Symbole de la débandade anversoise, la situation de Mark van Bommel. Le coach néerlandais est cité sur le départ depuis des semaines. Il n'a jamais confirmé son départ, au mieux l'a-t-il subtilement insinué.

Jonas De Roeck remplaçant de Mark van Bommel à l'Antwerp ?

En cas de choix quant à un successeur, l'Antwerp pourrait se tourner vers Jonas De Roeck, sans club depuis son départ de Westerlo en décembre dernier.

Selon l'ancien entraîneur de l'Antwerp Regi Van Acker, De Roeck serait l'homme de la situation. "Jonas connaît le club sur le bout des doigts. Il y a grandi, il y a fait ses débuts et il a connu la promotion en première division en 2000", a déclaré Van Acker au Nieuwsblad. "Quand j'entends que l'Antwerp cherche un entraîneur jeune et ambitieux, qui connaît la Jupiler Pro League et qui peut travailler avec des jeunes, je pense que Jonas a actuellement le profil idéal pour succéder à Van Bommel."