Hein Vanhaezebrouck donne un indice concernant son avenir après avoir annoncé son départ de La Gantoise

Hein Vanhaezebrouck ne sera plus l'entraîneur de La Gantoise la saison prochaine. Mais cela signifie-t-il pour autant qu'il coachera un autre club ?

Cette saison a paru longue à Hein Vanhaezebrouck. Pillé à l'intersaison, l'entraîneur de La Gantoise a manqué les Playoffs à un point près et a souvent paru très frustré, en avant comme en après-match. Ce n'était donc pas une grosse surprise d'apprendre qu'il quitterait Gand en fin de saison.

Et alors qu'on connaît déjà l'identité de son successeur, à savoir Wouter Vrancken, on ignore encore ce que fera Vanhaezebrouck lui-même. Son nom a circulé entre autres au Club de Bruges, que ce soit pour y devenir directeur sportif ou entraîneur.

La Gantoise dans une situation difficile

Mais ce vendredi, en conférence de presse, HVZB a laissé planer le doute et laissé entendre qu'il pourrait bien prendre un break. "Je sais depuis longtemps ce que je veux faire après cette saison, c'est décidé depuis un petit temps déjà. Je le communiquerai bientôt", assure-t-il dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws.

"Peut-être le moment est-il venu pour moi de me reposer", ajoute Vanhaezebrouck. "Tout cela me prend plus d'énergie qu'il le faudrait. Ici, il a fallu faire plus qu'être simplement l'entraîneur. Je l'ai fait avec plaisir, mais aussi par nécessité", regrette-t-il encore.

"Je savais que si nous ne réglions pas quelques problèmes, les choses ne se passeraient pas bien. Je ne le savais pas vraiment à mon retour, mais la situation du club n'était vraiment pas bonne", souligne Hein Vanhaezebrouck. "Si le mercato hivernal a concouru à ma décision ? Peut-être".