"C'était cet enfoiré de Thibaut Courtois" : avant son dernier match à Liverpool, Jürgen Klopp plonge dans la boîte à souvenirs

Avant son dernier match sur le banc de Liverpool, Jürgen Klopp s'est remémoré ses meilleurs souvenirs à la tête des Reds. L'un d'eux aurait pu être la finale de la Ligue des Champions 2022, mais un certain Thibaut Courtois en avait décidé autrement.

Dimanche, Jürgen Klopp dirigera Liverpool pour la dernière fois, à Anfield, contre Wolverhampton. Ce vendredi, l'entraîneur allemand se présentait donc pour la dernière fois devant la presse anglaise.

L'occasion pour lui de revenir sur son passage de neuf années au bord de la Mersey, ornées, entre autres, d'une Premier League, d'une Ligue des Champions et d'une Coupe du Monde des clubs.

"Je suis absolument satisfait de ce que j'ai accompli. Je sais que nous aurions pu gagner plus, mais je ne peux rien y changer. Nous aurions aussi pu gagner moins."

Jürgen Klopp revient sur la finale de Ligue des Champions perdue... et la performance de Courtois

En Angleterre, Klopp a souvent été confronté à son rival et ami : Pep Guardiola, du côté de Manchester City. En Europe, c'est le Real Madrid qui a fréquemment joué des tours aux Reds.

"Participer à trois finales de Ligue des Champions est un exploit extraordinaire. Il y a de fortes chances de perdre la finale, c'est comme ça. Le Real Madrid trouve toujours un moyen de la gagner. Nous avons encore essayé. Je ne serais pas heureux si je pensais que j'aurais pu faire plus."

Ce n'était pas leur défense, c'était cet enfoiré de Courtois

L'occasion de s'attarder sur la finale perdue contre les Merengues, en 2022. Ce soir-là, un certain Thibaut Courtois avait dégoûté les Anglais. "Cette enflure de Thibaut Courtois a fait 12 arrêts ce soir-là contre nous. 12 ! Après la dernière finale de la Ligue des Champions que nous avons perdue, j'ai décidé de ne pas gaspiller ma vie à souffrir."

"Dans ce match, nous avons tiré au but toutes les trois minutes, mais ils avaient un gardien avec 12 mains. Après le match, nous avons parlé des erreurs que nous avions commises et des points sur lesquels nous aurions pu mieux défendre. Ils ont été mal positionnés à 23 reprises et nous ne les avons pas punis. Ce n'était pas leur défense, c'était cet enfoiré de Courtois…" a ironisé Jürgen Klopp, dans son style caractéristique.