La bonne affaire du mercato ? Un jeune talent belge disponible sur le marché des transferts cet été

C'est le cas de Madi Monamay. Il s'agit d'un jeune joueur âgé de 18 ans évoluant au poste de défenseur central. Il joue au Bayer Leverkusen.

Formé au KV Woluwé Zaventem, Monamay rejoint Oud-Heverlee Louvain en 2018. Il signe ensuite à Genk. Il jouera chez les Limbourgeois de 2019 à 2022.

A l'été 2022, c'est le Bayer Leverkusen qui frappe à la porte. Il y intègre l'équipe des U19. Il devient progressivement un joueur important.

Cette saison, toujours avec les U19, il a disputé 24 rencontres de championnat - total auquel il faut rajouter 3 matchs de coupe d'Allemagne chez les jeunes.

Selon les informations de Sacha Tavolieri, alors qu'il est sous contrat jusqu'en 2025, Monamay sera disponible cet été pour un transfert définitif ou un prêt. Il serait prêt à revenir en Belgique.

👶 Huge Belgian Talent officially on the Market !

🇩🇪 #BayerLeverkusen's Madi Monamay will continue his development in another club next season as he's available for both permanent move and on loan.

🇧🇪 Belgium U19 International's open to come back in Belgium. Several clubs… pic.twitter.com/b3lidoWLUv